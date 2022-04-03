Серьезный пожар произошел в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН

Серьёзный пожар произошёл в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал о том, что после начала пожара люди вывешивались из окон и просили о помощи.

На место происшествия вызвали шесть машин скорой помощи, а спасатели вытащили из горящего здания не менее 12 человек, трое из которых — лежачие пациенты.

Источники в спецслужбах отметили, что система противопожарной защиты в больнице сработала штатно. Ранее её осматривали в рамках проверки.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Оказалось, что в одном из кабинетов загорелись вещи.