Северная часть Томска осталась без света из-за взрыва на подстанции. Видео

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Авария на электроподстанции оставила северную часть Томска без электричества — в сети уже появилось видео, на котором видно, что на энергообъекте произошел мощный взрыв.

Как передает "Интерфакс", без света остались Иркутский тракт, район Черемошников, улицы Лазо и Ивана Черных. В данный момент в городе проводят резервное подключение абонентов.

Между тем, как сообщает Life, на электроподстанции в Томске прогремел взрыв. Издание отмечает, что ЧП случилось из-за короткого замыкания.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал.