Северная часть Томска осталась без света из-за взрыва на подстанции. Видео
Энергетики проводят резервное подключение абонентов
6 июля 2017, 16:01
Фото: youtube.com
Авария на электроподстанции оставила северную часть Томска без электричества — в сети уже появилось видео, на котором видно, что на энергообъекте произошел мощный взрыв.
Как передает "Интерфакс", без света остались Иркутский тракт, район Черемошников, улицы Лазо и Ивана Черных. В данный момент в городе проводят резервное подключение абонентов.
Между тем, как сообщает Life, на электроподстанции в Томске прогремел взрыв. Издание отмечает, что ЧП случилось из-за короткого замыкания.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Комментарии
Новости партнеров