Шальной рекламный лозунг убедил жителя Алтая отдать мошенникам 2 млн рублей

В Алтайском крае мошенники похитили деньги у мужчины под предлогом крупного заработка, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 64-летний житель Ребрихинского района, у которого неизвестные забрали 2 062 000 рублей.

«В поисках дополнительного заработка нашёл объявление в интернете с предложением инвестировать деньги удачно и выгодно. Этот рекламный лозунг подкупил его, поэтому он создал заявку. Вскоре с ним связался мужчина, который предложил инвестировать в бизнес», — рассказали в ведомстве.

Неизвестный убедил сельчанина сделать первый взнос. В итоге мужчина оформил кредиты в трёх банках и, следуя инструкциям, сделал несколько переводов на указанные счета.

Когда мужчина не смог вывести деньги, он понял, что на самом деле «инвестировал в мошенников».

Правоохранители в очередной раз попросили жителей края проявлять бдительность и не верить предложениям быстро заработать много денег, особенно на фондовой бирже.

Ранее алтайская пенсионерка на 4 млн рублей укрепила финансовое положение мошенников.