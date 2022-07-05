Шесть человек погибли, еще 24 ранены при стрельбе в пригороде Чикаго

Не менее шести человек погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент случился 4 июля. Как рассказал очевидец CNN, он услышал около 20-30 выстрелов примерно в 10:20 по местному времени — спустя 20 минут после начала мероприятия.

Подозреваемого в стрельбе уже задержали. Им оказался Роберт И. Кримо III.

Он попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони всё же был пойман и заключён под стражу. Как пишет РЕН ТВ, предполагаемому стрелку 22 года.