Шесть человек пострадали в жёстком ДТП на Алтае из-за красноярского пенсионера

В Республике Алтай в результате столкновения автомобилей пострадали шесть человек, в том числе малолетний пассажир, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло 12 октября на Чуйском тракте в Шебалинском районе.

«65-летний житель Красноярского края на машине Subaru Forester на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

С различными травмами в больницу госпитализировали пассажира автомобиля Subaru. Также в медучреждение доставили обоих водителей и трёх пассажиров машины Toyota, в том числе трёхлетнего ребёнка, но госпитализация им не потребовалась.