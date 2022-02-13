Шестеро россиян погибли при пожаре в двухэтажном доме

В якутском селе Сунтар шестеро человек, в том числе четыре ребёнка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации экстренных служб, на момент прибытия пожарных дом на улице Партизанской горел открытым огнём, общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Предположительная причина происшествия — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента устанавливаются.