Шестеро россиян погибли при пожаре в двухэтажном доме
В числе жертв — четверо детей
13 февраля 2022, 05:45
В якутском селе Сунтар шестеро человек, в том числе четыре ребёнка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По информации экстренных служб, на момент прибытия пожарных дом на улице Партизанской горел открытым огнём, общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
Предположительная причина происшествия — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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