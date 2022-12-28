Шестеро в больнице. В СК рассказали подробности столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил трамвай

28 декабря 2022, 16:01, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает региональный СК.

ДТП произошло в полдень 28 декабря на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Столкнулись трамвай № 7 и микроавтобус № 77.

«Пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний с различными травмами доставлены в городскую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю.

В ходе проверки предстоит установить обстоятельства происшествия, а также оценить действия перевозчика «на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности».