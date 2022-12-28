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Шестеро в больнице. В СК рассказали подробности столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил трамвай

28 декабря 2022, 16:01, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края
Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает региональный СК.

ДТП произошло в полдень 28 декабря на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Столкнулись трамвай № 7 и микроавтобус № 77.

«Пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний с различными травмами доставлены в городскую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю.

В ходе проверки предстоит установить обстоятельства происшествия, а также оценить действия перевозчика «на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности».

Комментарии 6

  • Вообще трамваи распоясались, на автобусы наежают. Недавно видела в автобусе люди стоя ехали, как можно так пассажиров возить. Они же по 30 р скоро будут платить . А травм можно было избежать если автобусы были оборудованы ремнями и подушками безопасности.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А теперь внимание, вопрос - в трамвае люди ехали с билетами. В маршрутке - без. И как они будут доказывать, что они вообще там были, а не получили травмы непонятно где?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • две семерки (77) сильнее одной (7), а вот и нет....
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в автобусе люди стоя ехали, как можно так пассажиров возить. --- А Вы попробуйте в автобусе занять сидячее место в час пик если не на конечной садиться)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они же не сами обратились, их доставили по скорой - так что в документах все отмечено, и где, и когда, и как... Другое дело, что кто-то в горячке да с перепугу мог и не понять, что тоже травмирован и помощь потребуется ему позже, такое бывает. Ну придется обойтись без компенсации - если таковая вообще будет хотя бы у пострадавших.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А в скорой пострадавших везли то же стоя? Кто успел ранее занять места в спецавто, тот ехал по человечьи. Остальные стоя?
    28 декабря, Гость   Ответить
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