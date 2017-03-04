Шестилетняя девочка в Татарстане выпала с окна девятого этажа и выжила

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Шестилетняя девочка выжила после того, как выпала из окна девятого этажа в Нижнекамске (Татарстан), сообщает портал ИА REGNUM.

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Ребенка спасло то, что она упала в глубокий сугроб. Девочку после падения отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее легкие ушибы. После осмотра ребенка отпустили домой.

Отметим, что недавно похожее ЧП произошло в Челябинске. Там подросток упал из окна восьмого этажа и также в сугроб. Ребенок выжил, получив перелом бедра и травму головы.