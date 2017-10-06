Школьник из Воронежа 830 раз атаковал сайт администрации Курской области

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17-летний хакер из Воронежа предстанет перед судом за серию кибератак на сайт администрации Курской области. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сотрудники ФСБ отмечают, что всего несовершеннолетний школьник, чье имя не называется, совершил 830 атак. Подросток использовал вредоносную программу, которую в декабре прошлого года создал самостоятельно. С ее помощью школьник получал несанкционированный доступ к сайту, мог менять, удалять и копировать информацию с государственного ресурса.

В результате школьника обвинили в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Подросток может получить до четырех лет лишения свободы.