Школьник погиб на соревнованиях по боксу во Владимире
Мальчик почувствовал себя плохо после нескольких пропущенных ударов в голову и скончался в реанимобиле
Фото: wallpapershome.ru
Школьник 15 лет скончался во Владимире на соревнованиях по боксу, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 5 ноября, когда в спортивном комплексе "Молодежный" на улице Егорова проводился боксерский турнир.
Известно, что после двух дней соревнований мальчик участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.
Ребенок почувствовал себя плохо, у него начались судороги, а дежурившие на соревнованиях врачи пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Прибывшие медики "скорой помощи" пытались реанимировать подростка, но не смогли этого сделать. В итоге мальчик скончался в реанимобиле.
"Следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья несовершеннолетнего требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы", – указывают в СКР.
В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.