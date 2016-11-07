Школьник погиб на соревнованиях по боксу во Владимире

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Школьник 15 лет скончался во Владимире на соревнованиях по боксу, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 5 ноября, когда в спортивном комплексе "Молодежный" на улице Егорова проводился боксерский турнир.

Известно, что после двух дней соревнований мальчик участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.

Ребенок почувствовал себя плохо, у него начались судороги, а дежурившие на соревнованиях врачи пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Прибывшие медики "скорой помощи" пытались реанимировать подростка, но не смогли этого сделать. В итоге мальчик скончался в реанимобиле.

"Следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья несовершеннолетнего требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы", – указывают в СКР.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.