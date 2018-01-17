Школьник умер во время тренировки по плаванию в Подмосковье

13-летний мальчик умер в Сергиевом Посаде во время тренировки по плаванию, сообщает ТАСС.

Издание уточняет, что ребенку стало плохо во время тренировки. Тренеры сразу вытащили его из воды и начали проводить реанимационные мероприятия. Однако подростка спасти не удалось.

Известно, что мальчик последний раз проходил диспансеризацию в августе 2017 года. Он был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода.