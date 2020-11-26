Школьный автобус с детьми перевернулся в кювет в Чувашии

Водитель школьного автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

"На момент ДТП в салоне находились девять учащихся в сопровождении педагога, никто из них серьезно не пострадал", – уточнили в полиции.

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Авария произошла рядом с деревней Пизенеры Аликовского района. В ПАЗе находились как младшеклассники, так и старшеклассники.

За медицинской помощью обратились водитель автобуса и педагог.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.