Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.

Огромная железная конструкция до сегодняшнего дня оставалась неподвижна. Она была достопримечательностью водопадного комплекса.

Powerful storm dislodges old iron boat stuck near Niagara Falls https://t.co/hmeuzDqymN pic.twitter.com/gkqyySTmdM — CBS News (@CBSNews) 4 ноября 2019 г.

Сильное течение сместило его вниз по реке на 46 метров. Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.