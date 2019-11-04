Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Теперь оно может рухнуть с водопада

4 ноября 2019, 19:05, Илья Звягинцев

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.

Огромная железная конструкция до сегодняшнего дня оставалась неподвижна. Она была достопримечательностью водопадного комплекса. 

Сильное течение сместило его вниз по реке на 46 метров. Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада. 

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