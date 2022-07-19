Сибирячка в Бийске прикинулась «медиком из соседнего подъезда» и обманывала пенсионерок
Женщина просила разменять деньги и подсовывала билеты «Банка приколов»
19 июля 2022, 12:51
В Алтайском крае задержали жительницу Новосибирска, обманувшую пожилых женщин, сообщает региональное МВД.
«Знакомилась с жительницами Бийска. Во всех случаях использовала одну и ту же легенду: сообщала, что является медицинским работником и живет в соседнем подъезде. Просила оказать ей небольшую помощь в обмене денег от проданного автомобиля на более крупные купюры», — рассказали в ведомстве.
Пенсионерки отдавали купюры 5000 рублей, а взамен получали билеты «Банка приколов».
С заявлениями в полицию обратились трое жительниц Бийска, которым от 76 до 79 лет. Правоохранители оперативно задержали злоумышленницу — 38-летнюю жительницу Новосибирска.
Женщина полностью компенсировала ущерб. Ей грозит до 5 лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».
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