Сибирячку заставили рожать мёртвого ребёнка, умершего под присмотром врачей

Жительница Новосибирска обвиняет врачей роддома в гибели неродившегося ребёнка. Свою историю она рассказала «КП-Новосибирск».

Сын у 31-летней Алёны должен был родиться в июне 2022 года. Беременность протекала идеально — постоянные обследования, плановые приемы; УЗИ, КТГ, допплерометрия — всё было в полном порядке. За несколько дней до родов врача насторожило сердцебиение ребёнка, из-за этого женщину экстренно направили в роддом.

«Там сделали ещё одну КТГ. Пришла врач, посмотрела результаты и сказала: „Ты что сюда пришла? С ребёночком всё хорошо!“ После этого я вернулась в консультацию. Но моя врач сказала мне, чтобы я всё же настояла на госпитализации. Говорила, что меня надо родоразрешать», — рассказала Алёна.

Женщина снова вернулась в роддом и сделала там платно допплерометрию. Врач увидела у плода пупочную недостаточность, из-за которой малыш недополучал питательных веществ. Однако, подчеркнула сибиряка, акушеров-гинекологов это не смутило и они отправили её домой.

Утром Алёна опять пришла в роддом, где её направили в патологию беременности «из-за гипоксии плода». В палате продержали сутки и не сделали никаких обследований, кроме проверки температуры и давления. После этого вновь отправили домой и сказали вернуться, когда начнутся схватки.

Однако перед выпиской решили сделать контрольную КТГ. Обследование показало, что периодически сердцебиение ребёнка пропадало, потом начиналось, но слабое. После этого отправили на допплер.

«Перед тем как попасть на допплер, я с умирающим в животе ребёнком еще отсидела очередь. Врач запаниковала, как только приложила датчик к животу. Судорожно стала кому-то дозваниваться. Но у неё не получалось. Я лежала и спрашивала, что происходит. Но она меня игнорировала. Когда на том проводе наконец взяли трубку, врач прокричала, чтобы срочно готовили операционную», — рассказала Алёна.

В операционной, когда уже ставили ширму, чтобы кесарить, врач приложил датчик к животу и сказал: «Не режем, у ребёнка остановилось сердце». Женщину отправили в родовое и сказали ждать естественных родов. Через несколько часов сибирячка родила мёртвого мальчика — на пуповине были два узла, а ещё один узел был обмотан вокруг шеи. После этого пришла главврач.

«Сказала, что это была нелепая смерть. Говорила, что они не видели узлов на пуповине. Добавила, что я молодая, мол, рожу еще. Сказала, что ждёт меня в следующем году... за дочкой», — добавила Алёна.

Ранее другая жительница Новосибирска обвинила в смерти сына врачей роддома, где другой младенец упал на пол и получил перелом черепа и ещё один малыш захлебнулся.