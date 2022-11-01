Сибиряк застрелил соперника на дуэли, объявленной ради женщины

В Красноярском крае мужчина из ревности застрелил нового возлюбленного супруги, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 31 октября в городе Назарово возле моста, где 43-летний сибиряк встретился с 46-летним соперником. На «дуэль» они пришли с огнестрельным оружием — с ружьём и револьвером.

«Подозреваемый произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из ружья, причинив ранения в области грудной клетки, брюшной полости и лица. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Сибиряка оперативно задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу и предъявят обвинение в убийстве. За преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: krk.sledcom.ru