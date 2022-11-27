Сибиряк на 17 лет отправился в колонию за изнасилование сводной сестры

В Иркутске 22-летний молодой человек на 17 лет отправился в колонию за изнасилование сводной сестры. Об этом сообщили в региональном СК.

Следователи установили, что изнасилования происходили неоднократно, при том, что первый эпизод случился, когда девочке было всего 10 лет.

Мужчина угрожал несовершеннолетней расправой, а также заявлял, что убьет её бабушку, но в феврале 2022 года она всё-таки решилась на то, чтобы рассказать о насилии.

«Октябрьским районным судом г. Иркутска подсудимый признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в сообщении СК.

Молодой человек находится под стражей.