Сибиряк отправился в колонию за то, что убил свою бывшую жену и растворил её тело в кислоте

33-летнего жителя Красноярска осудили за убийство экс-супруги. Об этом рассказали в региональном СК.

Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Горожанин пришёл в дом своей бывшей жены, с которой они развелись в 2017 году. Мужчина подозревал женщину в измене, на почве чего между ними разгорелся конфликт.

Сибиряк душил женщину до потери создания, а затем дважды ударил ножом в живот.

После этого мужчина арендовал гараж, отвёз туда тело бывшей жены, уложил его в бочку и залил кислотой. В тот же день он пришёл в полицию и написал явку с повинной.

За совершённое преступление суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.