Сибиряк попытался изнасиловать девятилетнюю девочку и выбил ей зубы

46-летний мужчина в Омске попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Baza.

Ребёнок гулял во дворе своего дома, когда к ней подошёл мужчина. После недолгого разговора девочка согласилась пойти с ним.

Мужчина затащил несовершеннолетнюю в кусты и попытался изнасиловать. В процессе он выбил ей зубы.

Крики ребёнка услышал проезжающий мимо водитель, который начал сигналить, чем спугнул педофила.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами.

Полицейские установили личность подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.