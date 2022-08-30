Сибиряк попытался изнасиловать девятилетнюю девочку и выбил ей зубы
Проезжающий мимо водитель услышал крики ребёнка и спугнул педофила сигналом автомобиля
30 августа 2022, 14:01, Илья Звягинцев
46-летний мужчина в Омске попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Baza.
Ребёнок гулял во дворе своего дома, когда к ней подошёл мужчина. После недолгого разговора девочка согласилась пойти с ним.
Мужчина затащил несовершеннолетнюю в кусты и попытался изнасиловать. В процессе он выбил ей зубы.
Крики ребёнка услышал проезжающий мимо водитель, который начал сигналить, чем спугнул педофила.
Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами.
Полицейские установили личность подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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