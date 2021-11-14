Сибиряк-рецидивист украл со склада семечки на 870 тысяч рублей

В Кемерове разнорабочий украл со своего же предприятия 365 пачек семечек и две коробки кофе на общую сумму 870 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, с заявлением в полицию обратился владелец склада, который не досчитался двух поддонов продукции.

В результате полицейские выяснили, что преступником оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, который похитил товар во время обеденного перерыва, пока коллег не было на работе.

Рецидивист успел продать похищенное имущество. Часть товара полицейские нашли и вернули владельцу. По статье уголовного кодекса обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.