Сибиряка заподозрили в убийстве падчерицы за то, что она попросила включить мультики

38-летнего жителя Омской области заподозрили в убийстве своей четырёхлетней падчерицы. Об этом сообщили в региональном СК.

Предполагается, что инцидент произошёл около часа ночи. Девочка попросила мужчину включить ей мультики, а он, будучи пьяным, задушил ребёнка. Женщина вызвала к дому полицию и скорую помощь.

Соседи отмечают, что в семье, где произошла трагедия, злоупотребляют спиртным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”. В ходе проверки следователи также дадут оценку действиям органов профилактики.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в доме няни скончалась двухлетняя девочка. Женщина несколько дней скрывала тело ребёнка.