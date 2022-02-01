Сибиряка заподозрили в убийстве падчерицы за то, что она попросила включить мультики
Мать девочки и её сожитель, по словам соседей, злоупотребляют алкоголем
38-летнего жителя Омской области заподозрили в убийстве своей четырёхлетней падчерицы. Об этом сообщили в региональном СК.
Предполагается, что инцидент произошёл около часа ночи. Девочка попросила мужчину включить ей мультики, а он, будучи пьяным, задушил ребёнка. Женщина вызвала к дому полицию и скорую помощь.
Соседи отмечают, что в семье, где произошла трагедия, злоупотребляют спиртным.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”. В ходе проверки следователи также дадут оценку действиям органов профилактики.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в доме няни скончалась двухлетняя девочка. Женщина несколько дней скрывала тело ребёнка.