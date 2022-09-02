Сибиряки устроили самосуд над водителем, сбившим ребёнка 1 сентября

Жители Новосибирска самостоятельно задержали водителя, сбившего 12-летнего ребёнка 1 сентября, сообщает «Инцидент Новосибирск».

«ДТП произошло на улице Гоголя. Мужчина за рулём синего седана Volkswagen Polo сбил ребёнка на пешеходном переходе. Попытался скрыться в пробке, но другие водители догнали и задержали его», — рассказали очевидцы.

Автомобилиста сильно избили. Судя по фото, от удара во время наезда на ребёнка у машины выбило лобовое стекло.

В региональном МВД пояснили, что водитель, когда пытался покинуть место ДТП, врезался в три машины. Пострадавшего ребёнка доставили в медучреждение, характер его травм в ведомстве не уточнили.

Мужчину задержали, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Напомним, 1 сентября в Барнауле женщина на иномарке сбила мужчину, который вёл ребёнка на линейку.