Сильное наводнение произошло в Крыму. Объявлен режим ЧС

Керчь утонула из-за мощных тропических ливней, которые стали причиной сильного наводнения 17 июня. Под водой оказались машины и первые этажи сотен зданий, сообщают СМИ и экстренные службы Республики Крым.

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По данным Гидрометцентра, в регионе выпало порядка полутора месячных норм осадков. Помимо Керчи, от воды пострадали близлежащие сёла, а также Симферополь, Белогорск, Феодосия и другие города. В связи с этим в регионе объявили режим ЧС.

По последним данным регионального ГУ МЧС, только в Керчи стихия поглотила 292 придомовых территории, в том числе 248 домовладений. Сейчас спасатели и сотрудники иных экстренных служб устраняют последствия потопа, оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают электроснабжение.