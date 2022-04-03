Сильные дожди в Бразилии привели к гибели не менее 14 человек

Не менее 14 человек погибли в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Причиной смерти людей стали сильные дожди, сообщает новостной портал G1.

«Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сильные дожди в регионе начались 31 марта и продолжаются до сих пор. Обильные осадки привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск погибших и пострадавших.

Полтора месяца назад в бразильском Петрополисе из-за сильных дождей погибли не менее 230 человек.