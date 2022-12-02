Сильный пожар произошел на свиноферме в Тальменке

Вечером 1 декабря жители Тальменки заметили сильный пожар на территории населённого пункта. О происшествии рассказали в сообществе «Подслушано в Тальменке».

По словам сельчан, загорелась ферма, на которой разводили свиней. В социальных сетях пользователи предположили, что много животных могло погибнуть в огне.

Огонь, судя по опубликованным снимкам, охватил один из ангаров, расположенных на территории фермы.

Жители Тальменки отметили, что пожар на этой ферме произошёл уже не в первый раз.