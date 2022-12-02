Сильный пожар произошел на свиноферме в Тальменке
По словам местных жителей, много животных могло погибнуть в огне
2 декабря 2022, 09:05, Илья Звягинцев
Вечером 1 декабря жители Тальменки заметили сильный пожар на территории населённого пункта. О происшествии рассказали в сообществе «Подслушано в Тальменке».
По словам сельчан, загорелась ферма, на которой разводили свиней. В социальных сетях пользователи предположили, что много животных могло погибнуть в огне.
Огонь, судя по опубликованным снимкам, охватил один из ангаров, расположенных на территории фермы.
Жители Тальменки отметили, что пожар на этой ферме произошёл уже не в первый раз.
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