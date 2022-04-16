Сильный пожар случился на балконе многоэтажки в Барнауле
Инцидент произошёл минувшей ночью в доме по улице Балтийской, пострадавших нет
16 апреля 2022, 12:15, Никита Черников
В Барнауле произошёл пожар на балконе многоэтажного дома, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось в ночь на 16 апреля на шестом этаже жилого дома № 103 по улице Балтийской.
В краевом МЧС рассказали, что горели вещи. Подъезд самостоятельно покинули 53 человек, в том числе 11 детей.
Огонь был успешно ликвидирован прибывшими пожарными. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросло количество природных пожаров. Как отметили в МЧС, космический мониторинг выявил в девять раз больше термических точек, чем год назад.
Комментарии
Новости партнеров