Сильный пожар случился на балконе многоэтажки в Барнауле

В Барнауле произошёл пожар на балконе многоэтажного дома, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось в ночь на 16 апреля на шестом этаже жилого дома № 103 по улице Балтийской.

В краевом МЧС рассказали, что горели вещи. Подъезд самостоятельно покинули 53 человек, в том числе 11 детей.

Огонь был успешно ликвидирован прибывшими пожарными. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросло количество природных пожаров. Как отметили в МЧС, космический мониторинг выявил в девять раз больше термических точек, чем год назад.

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