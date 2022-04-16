Сильный пожар вспыхнул во дворе частного дома в алтайском селе
На месте происшествия работают пожарные
16 апреля 2022, 16:25, Никита Черников
16 апреля в алтайском селе Бобровка Первомайского района вспыхнул пожар около садоводства, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, как пламя охватило несколько построек на территории одного из местных домохозяйств. Огонь также перешёл и на траву.
На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется.
Ранее режим повышенной готовности из-за природных пожаров ввели в Шипуновском, Бурлинском и Хабарском районах Алтайского края. Также до 18 апреля в западных районах региона местами ожидается высокая пожароопасность.
В трёх районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров
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