Сильный пожар вспыхнул во дворе частного дома в алтайском селе

16 апреля в алтайском селе Бобровка Первомайского района вспыхнул пожар около садоводства, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как пламя охватило несколько построек на территории одного из местных домохозяйств. Огонь также перешёл и на траву.

На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется.

Ранее режим повышенной готовности из-за природных пожаров ввели в Шипуновском, Бурлинском и Хабарском районах Алтайского края. Также до 18 апреля в западных районах региона местами ожидается высокая пожароопасность.

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