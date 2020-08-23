Силовики ликвидировали двоих боевиков в Ингушетии

Силовые структуры ликвидировали боевиков в одном из домов села Троицкого на территории Сунженского района Ингушетии, сообщает РИА "Новости".

Погибшие были членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Они не захотели сдаваться и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем их уничтожили.

Отметим, что на территории села с 8:00 по московскому времени действовал режим контртеррористической операции.