Силовики ликвидировали двоих боевиков в Ингушетии
В Сунженском районе прошла контртеррористическая операция
23 августа 2020, 16:17, Роман Кильмяшкин
Силовые структуры ликвидировали боевиков в одном из домов села Троицкого на территории Сунженского района Ингушетии, сообщает РИА "Новости".
Погибшие были членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
Они не захотели сдаваться и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем их уничтожили.
Отметим, что на территории села с 8:00 по московскому времени действовал режим контртеррористической операции.
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