Силовики назвали причину падения Су-34 в Ейске

Птицы попали в двигатели самолёта во время взлёта

24 октября 2022, 14:31

Причиной падения военного самолёта в Ейске стало попадание в двигатели двух чаек, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлёта, это привело к возгоранию и крушению.

«Останки чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолёта», — рассказали силовики.

Напомним, вечером 17 октября Су-34 упал возле многоэтажного жилого дома в Ейске, в результате погибли 15 человек и более 20 пострадали.

Ранее появилось новое видео падения военного самолёта в Ейске.

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