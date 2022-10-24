Силовики назвали причину падения Су-34 в Ейске
Птицы попали в двигатели самолёта во время взлёта
24 октября 2022, 14:31
Причиной падения военного самолёта в Ейске стало попадание в двигатели двух чаек, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлёта, это привело к возгоранию и крушению.
«Останки чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолёта», — рассказали силовики.
Напомним, вечером 17 октября Су-34 упал возле многоэтажного жилого дома в Ейске, в результате погибли 15 человек и более 20 пострадали.
Ранее появилось новое видео падения военного самолёта в Ейске.
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