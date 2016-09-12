Силовики задержали в ДНР группу детей-диверсантов

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В ДНР задержали группу несовершеннолетних диверсантов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной республики.

В МГБ заявили, что семеро задержанных детей причастны к ряду диверсий на территории ДНР. Подростки активно действовали с мая по июнь 2016 года, подчеркнули силовики.

Диверсанты взорвали автомобили гражданских лиц, военной машины связи, а также служебный автомобиль ясиноватского городского отдела МВД и иные гражданские и военные объекты.

Следствие передает, что несовершеннолетних завербовали спецслужбы Украины. По данным МГБ, предполагаемого вербовщика зовут Игорь Рицко (позывной "Алмаз").

Донецкое агентство новостей написало, что первоначально группа детей должна была заниматься "зарабатыванием денег путем выбивания долгов из коммерсантов города Ясиноватая", а позже они должни были устраивать диверсии на государственных объектах республики.

Отметим, что с 1 сентября в Донбассе вновь действует режим прекращения огня. О перемирии конфликтующие стороны договорились на заседании контактной группы в Минске 26 августа. Однако сейчас продолжаются взаимные обвинения сторон в нарушении этих условий.