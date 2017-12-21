Сильвестра Сталлоне обвиняют в изнасиловании 30-летней давности

Голливудского актёра Сильвестра Сталлоне в очередной раз пытаются обвинить в изнасиловании, сообщает "Лайф" со ссылкой на TMZ.

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Правоохранители не раскрывают имя предполагаемой жертвы. Известно, что заявление женщина подала в полицию города Санта-Моника в штате Калифорния.

Пострадавшая рассказала, что этот случай произошел еще в начале 1990-х годов в офисе кинозвезды. Актёр все обвинения в свой адрес отвергает. А полиция пока решает, законно ли возбуждать дело спустя столько лет.

Напомним, в ноябре Сильвестра Сталлоне обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, однако представители звезды опровергли эту информацию.