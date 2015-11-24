''Сирийская оппозиции'' сообщила о стрельбе по российским пилотам Су-24

Представитель отряда ''сирийской оппозиции'' сообщил, что после катапультирования российских пилотов из подбитого Су-24, члены группировки стреляли в них, пишет RT

По словам члена ''10-й бригады Побережья'' Джахеда Ахмада, военные пытались приземлиться на подконтрольную армии Сирии территорию.

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Ранее телекомпания CNN Türk сообщила со ссылкой на свои источники, что один из двух пилотов Су-24 погиб, а второй взят в плен членами вооруженных формирований сирийских туркмен, пишет РБК.

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