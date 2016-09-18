Сирийский военный самолет сбили в Дейр-эз-Зоре — СМИ

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Пилот погиб в результате атаки на самолет сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA .

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Происшествия Россия ждет объяснений от США по поводу обстрела сирийской армии

По имеющимся данным, инцидент случился в ходе операции против боевиков запрещенной на территории России организации "Исламское государство".

Также отметим, что накануне в районе аэродрома Дейр-эз-Зора жертвами авиаударов коалиции, возглавляемой США, стали 62 военнослужащих сирийской армии.

В Пентагоне относительно этой трагедии заверили, что вооруженные силы действовали ненамеренно, полагая, что предпринимают атаку по позициям террористов.