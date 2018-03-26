СК: из 64 погибших в кемеровском ТЦ опознаны 15 человек

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Родственники опознали тела 15 человек, погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщает Следственный комитет.

"Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерово, на данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается", - информирует официальный телеграм-канал СКР.

Работа спасателей и правоохранителей на месте трагедии продолжается, информация о погибших и пострадавших уточняется.