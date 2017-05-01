СК начал проверку из-за травм пассажиров "Аэрофлота" во время полета

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Следственный комитет России начал проверку в связи с травмированием пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" во время рейса "Москва - Бангкок".

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Происшествия Два десятка человек пострадали в самолете "Аэрофлота" из-за "воздушной ямы"

"По предварительным данным, сегодня примерно в 2 часа 50 минут за 40 минут до посадки в аэропорту г. Бангкок самолет Боинг-777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате чего часть пассажиров получили различные травмы", - указывают в СКР.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В СКР подчеркивают, что по возвращении в Москву будут опрошены члены экипажа самолета и пассажиры.

"Следствием истребуется интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", - добавляют в ведомстве.