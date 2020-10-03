СК начал проверку по факту массовой гибели морских животных на Камчатке

Следственный комитет начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проводится процессуальная проверка по факту распространения в средствах массовой информации сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края. По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет", – говорится в сообщении.

По данным регионального Минприроды, загрязнение нефтепродуктами выявили на нескольких участках залива. Результаты экспертизы, которую проводит министерство, будут обнародованы 5 октября.