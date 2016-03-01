СК начал проверку по факту смерти девочки из Италии в небе над Красноярском

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Инцидент произошел утром во вторник, 1 марта, после того, как Airbus A340-600 авиакомпании Lufthansa, следовавший из Шанхая в Мюнхен, совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту Емельяново из-за необходимости оказать помощь девятилетней девочке из Италии.

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Происшествия Девочка из Италии скончалась перед посадкой авиалайнера в Красноярске

Как сообщало ИА "Амител", прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за организацию воздушного движения.