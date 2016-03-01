СК начал проверку по факту смерти девочки из Италии в небе над Красноярском
Проверку по факту гибели девятилетней девочки из Италии на борту самолета, приземлившегося в Красноярске, начали следователи
1 марта 2016, 16:15
Фото: nn.gde.ru
Инцидент произошел утром во вторник, 1 марта, после того, как Airbus A340-600 авиакомпании Lufthansa, следовавший из Шанхая в Мюнхен, совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту Емельяново из-за необходимости оказать помощь девятилетней девочке из Италии.
Как сообщало ИА "Амител", прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за организацию воздушного движения.
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