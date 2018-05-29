СК возбудил дело об убийстве в Киеве российского журналиста Бабченко
За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан
30 мая 2018, 03:17
Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Бабченко.
Петренко отметила, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков.
"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - добавила Петренко.
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