СК возбудил дело об убийстве в Киеве российского журналиста Бабченко

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Происшествия Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на Украине

По данным следствия, 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Бабченко.

Петренко отметила, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков.

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - добавила Петренко.