СК возбудил дело после массового расстрела российских военнопленных в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими солдатами пленных российских военнослужащих, сообщает ведомство.

Накануне в соцсетях распространили видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен на территории ЛНР.

«По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“, „б“ и „ж“ ч. 2 ст. 105 („Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности“), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ („Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов“)», — говорится в сообщении.

Сейчас военные следователи СК РФ устанавливают лиц, которые сняли видео, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что видеозаписи будут отправлены в международные организации с требованием расследования, в том числе — в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста.