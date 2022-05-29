СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении отца сестёр Хачатурян. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи ужесточили обвинение Михаилу Хачатуряну, а также добавили в дело информацию о том, что он распространял порнографические материалы с участием своих дочерей. Защитников мужчины уже уведомили об этом.

После того как адвокаты ознакомятся с деталями дела, его передадут на утверждение обвинительного приговора, а дальше направят в суд.

Адвокат Хачатуряна заявила, что она не согласна с выводами следствия и считает, что доказательств вины её подзащитного нет.

Если вина мужчины будет доказана, то это станет доказательством того, что его дочери находились в состоянии «необходимой самообороны».

Напомним, что Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года. Дочери нанесли ему множество ударов молотком и ножом. Следствие установило, что мужчина издевался над дочерьми и насиловал их.