Скончался актёр из фильма "Весна на Заречной улице"

В возрасте 84 лет умер украинский режиссёр и актёр Жан Мельников. Об этом сообщил его сын Андрей Мельников на своей странице в Facebook.

Как отметил сын артиста, Мельников скончался "в светлый праздник Пасхи". Причина смерти актёра не называется.

"Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто был близок твоему сердцу, и старался делать для нас всё! Мы не прощаемся и любим тебя!" – заявил автор поста.

Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске. Начиная с 1954 года играл в спектаклях местного драматического театра, затем там же стал режиссёром. Позже его назначили художественным руководителем днепропетровского театра.

Зрителям Мельников больше всего известен по роли в фильме "Вдали от Родины", а также эпизодической роли в фильме "Весна на Заречной улице".