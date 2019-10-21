СКР опубликовал видео с раскопок тел депутата и ее семьи в Подмосковье
По обвинению в убийстве арестованы девять человек
Пресс-служба Следственного комитета России на своем YouTube-канале опубликовала видео с кадрами, которые сделаны во время раскопок на месте обнаружения тела раменского депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи.
На записи и изображениях видно, какой огромной была площадь поисков и как извлекались останки. Они пролежали в земле свыше 7,5 лет.
Уже сейчас следователи могут сказать, что двое из четырех членов семьи Сидоровой получили пулевые ранения в голову.
Напомним, депутат и руководитель племенного хозяйства "Раменское", ее муж, сын и сестра пропали в начале 2012 года.
По версии следствия, их убили по приказу криминального авторитета из-за того, что народная избранница не захотела переписывать на них землю. В убийстве обвиняют преступную группу Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова).