СКР опубликовал видео с раскопок тел депутата и ее семьи в Подмосковье

Пресс-служба Следственного комитета России на своем YouTube-канале опубликовала видео с кадрами, которые сделаны во время раскопок на месте обнаружения тела раменского депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи.

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Происшествия Обнаружены тела раменского депутата и ее семьи в Подмосковье

На записи и изображениях видно, какой огромной была площадь поисков и как извлекались останки. Они пролежали в земле свыше 7,5 лет.

Уже сейчас следователи могут сказать, что двое из четырех членов семьи Сидоровой получили пулевые ранения в голову.

Напомним, депутат и руководитель племенного хозяйства "Раменское", ее муж, сын и сестра пропали в начале 2012 года.

По версии следствия, их убили по приказу криминального авторитета из-за того, что народная избранница не захотела переписывать на них землю. В убийстве обвиняют преступную группу Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова).