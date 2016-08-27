СКР проверяет информацию о надругательстве над ребенком на борту самолета

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Следователи назначили проверку по факту совершения действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки, которая летела одна в самолете из Новосибирска в Москву, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ЧП случилось 24 августа. Как рассказал ребенок, летевший рядом житель Тамбова во время полета совершил в отношении нее действия сексуального характера. Когда девочка прилетела Москву, то все рассказала матери, которая сообщила в правоохранительные органы.

В настоящее время личность мужчины установлена, его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.