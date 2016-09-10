СКР возбудил дело после нападения на фельдъегерскую службу в Подмосковье

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Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело после нападения на автомобиль фельдъегерской службы в Домодедовском районе Подмосковья.Об этом пишет РИА "Новости".

В ведомстве уточняют, что шесть человек напали на автомобиль этой службы в Подмосковье. Преступники перевезли машину в поселок Чурилково. Там они распылили баллончик с газом в лицо сотрудникам и украли у них четыре табельных пистолета, спецпочту и личные вещи. Позже местные жители нашли похищенное оружие.

Сейчас в СКР пытаются установить личности нападавших, а также лица, которые также могут иметь отношения к этому преступлению.