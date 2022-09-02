Сладкий грабитель. На Алтае парень вырвал у женщины сумку с ватрушками

В Бийске разыскивают молодого человека, выхватившего из рук женщины сумку, сообщает «Типичный Бийск».

«В районе Зелёного Клина выхватил из рук бийчанки сумку и убежал с ней. В сумке находились документы, в том числе паспорт, деньги — около 10 тысяч рублей, а также купленные в магазине хлеб и пара ватрушек», — рассказали в полиции.

Парню на вид от 17 до 20 лет, плотного телосложения, рост — около 180 см. На нём была чёрная куртка и светлые штаны.

В бийской полиции просят очевидцев происшествия или обладающих данными о местонахождении разыскиваемого обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить по телефонам: 8-903-912-90-49 или 02.