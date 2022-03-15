Следком начал проверку в отношении Марины Овсянниковой, появившейся в эфире Первого канала с плакатом против спецоперации

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая вчера вечером ворвалась в эфир программы «Время» на Первом канале с плакатом против спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Овсянникову проверяют на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»). По словам источника, административное дело в её отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.

Марина Овсянникова — редактор отдела городов Первого канала. Она зашла за спину ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой и скандировала лозунги. Ведущая при этом спокойно продолжала вести эфир. Через несколько секунд вместо студии телеканал начал показывать новостной сюжет о больнице.