"Следователь" и "сотрудник банка" украли полмиллиона со счетов жительницы Барнаула

Мошенницы похитили более 500 тыс. рублей с банковских карт жительницы Барнаула. Чтобы совершить кражу, злоумышленники разыграли роли следователя и сотрудника банка, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Сначала жертве позвонила лжеследователь, которая даже прислала фотографию своего якобы удостоверения. Она сообщила, что мошенники атакуют банковские счета женщины. Затем в дело вступила вторая мошенница — под видом сотрудника банка она попросила установить двойную защиту, скачав приложение на телефон.

После установки приложения жертва начала получать смс-уведомления о списании денежных средств и операциях со счетами. В результате мошеннических действий на потерпевшую оформили кредит. Также с её счёта на разные карты перевели более полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году жители Бийска перевели мошенникам 76 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали 1290 человек — почти на 200 больше, чем годом ранее. В 2020 году бийчане потеряли 74 млн рублей. Основная масса зарегистрированных преступлений приходится на кражи с банковских карт.