Следователи нашли женщину, которая оставила тело младенца у мусорных баков в Москве

Правоохранители нашли женщину, которая оставила тело полуторамесячного младенца у мусорных баков в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ („Убийство матерью новорожденного ребенка“)», — рассказали журналистам в ведомстве.

По информации прокуратуры, задержанной 37 лет. На теле ребёнка нет следов насилия. Предполагается, что младенец начал задыхаться, а женщина не смогла оказать ему должной помощи.

Ранее сообщалось, что свёрток с телом обнаружили на оборудованной мусорной площадке рядом с контейнерами.