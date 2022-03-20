Следователи нашли женщину, которая оставила тело младенца у мусорных баков в Москве
Возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка матерью, несмотря на то, что следов насилия на теле младенца нет
Правоохранители нашли женщину, которая оставила тело полуторамесячного младенца у мусорных баков в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ („Убийство матерью новорожденного ребенка“)», — рассказали журналистам в ведомстве.
По информации прокуратуры, задержанной 37 лет. На теле ребёнка нет следов насилия. Предполагается, что младенец начал задыхаться, а женщина не смогла оказать ему должной помощи.
Ранее сообщалось, что свёрток с телом обнаружили на оборудованной мусорной площадке рядом с контейнерами.