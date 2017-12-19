Следователи назвали основные версии крушения Ан-2 в НАО

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Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). Среди них - неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ТАСС и его источник в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

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Происшествия Следователи уточнили число жертв крушения Ан-2 в НАО

По словам главы отдела метеопрогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Цыплаковой, погодные условия в момент вылета судна были благоприятными. Она отметила, что льда на взлетной полосе не было. "Видимость в это время была примерно 4 км, ветер юго-западный, 4 м/с, без порывов, температура — минус 2,5 градуса и небольшой снег", — цитирует издание слова Цыплаковой.

Также сообщается, что среду, 20 декабря, в регионе объявили днем траура.

Напомним, совершивший жесткую посадку сразу после взлета Ан-2 направлялся в заполярный поселок Харута. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами инцидента стали три человека, уточнили следователи. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта было возбуждено уголовное дело.