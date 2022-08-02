Следователи показали видео с места смертельного пожара в селе Озёрки
Дом, в котором находилась семья, полностью сгорел
2 августа 2022, 14:18, Илья Звягинцев
Следователи показали видеозапись с места смертельного пожара в Алтайском крае. Ролик опубликовали на странице ведомства во «ВКонтакте».
Дом, в котором находились люди, сгорел почти полностью. Части не рухнувших конструкций очень сильно обгорели.
Напомним, что в результате пожара, который произошёл в частном доме в селе Озёрки, погибли три человека, среди них две девочки — четырёх и семи лет.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и криминалистическую экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
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