Следователи показали видео с места смертельного пожара в селе Озёрки

Следователи показали видеозапись с места смертельного пожара в Алтайском крае. Ролик опубликовали на странице ведомства во «ВКонтакте».

Дом, в котором находились люди, сгорел почти полностью. Части не рухнувших конструкций очень сильно обгорели.

Напомним, что в результате пожара, который произошёл в частном доме в селе Озёрки, погибли три человека, среди них две девочки — четырёх и семи лет.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и криминалистическую экспертизы. Возбуждено уголовное дело.